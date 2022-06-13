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Тренер академии Плющенко — о совместном номере с Трусовой: «Искать шаги не приходится, они рождались сами»

Тренер академии Плющенко рассказал о совместной работе с Александрой Трусовой
Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер-постановщик «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов рассказал о совместном номере с Александрой Трусовой, который фигуристы демонстрируют на шоу «Союз чемпионов».

«У нас с Сашей Трусовой не было много времени для подготовки совместного номера — всего два дня. Работали у нас в академии. На постановку ушло где-то 2,5 часа — все прошло довольно быстро. В этом номере есть история, поэтому искать шаги не приходится — они рождались сами», — сказал Михайлов Sport24.

Также специалист рассказал о том, нужно ли ему искать вдохновение для новых постановок.

«Вдохновения мне искать пока не нужно, есть энергия, запал. Возможно, лет через 10 где-то и придется его искать, но пока оно есть», — заявил Михайлов.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-13-trener-akademii-plyushchenko-o-sovmestnom-nomere-s-trusovoy-iskat-shagi-ne-prikhoditsya-oni-rozhdalis-sami
Александра Трусова
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