Тренер-постановщик «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов рассказал о совместном номере с Александрой Трусовой, который фигуристы демонстрируют на шоу «Союз чемпионов».

«У нас с Сашей Трусовой не было много времени для подготовки совместного номера — всего два дня. Работали у нас в академии. На постановку ушло где-то 2,5 часа — все прошло довольно быстро. В этом номере есть история, поэтому искать шаги не приходится — они рождались сами», — сказал Михайлов Sport24.

Также специалист рассказал о том, нужно ли ему искать вдохновение для новых постановок.

«Вдохновения мне искать пока не нужно, есть энергия, запал. Возможно, лет через 10 где-то и придется его искать, но пока оно есть», — заявил Михайлов.