Елизавета Туктамышева: «Хочу для себя доказать, что могу несколько сезонов подряд хорошо кататься и выступать»

Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о своих целях на сезон. Она хочет для себя доказать, что сможет несколько сезонов подряд хорошо кататься и выступать.

— Я хочу просто докатать сезон стабильно, с хорошими прокатами, а дальше посмотрим, что получится, — приводит ТАСС слова Туктамышевой. — Пока я хочу для себя доказать, что могу несколько сезонов подряд хорошо кататься и выступать. Есть ли у меня пунктик насчет чемпионата мира? Уже нет, хочется просто насладиться тем, что есть.

На этапе «Гран-при» в китайском Чунцине 22-летняя фигуристка по итогам двух программ заняла третье место (209,10 балла). Победительницей этапа стала 15-летняя Анна Щербакова (226,04 балла).