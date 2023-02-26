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Сегодня, 17:16

Фигурист Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из состояния медикаментозного сна.

«У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», — приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее «СЭ» стало известно, что состояние фигуриста улучшается.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-26-roman-kostomarov-budet-vykhodit-iz-medikamentoznogo-sna-ot-2-do-7-dney
Фигурное катание
Роман Костомаров
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