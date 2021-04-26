Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о непростом материальном положении спортсменов вне сборной. По ее словам, после чемпионата России этой зимой у нее не хватало денег на кофе.

— Есть много менее известных видов спорта, где зарабатывают больше. Разве это не правда, что фигурное катание сейчас сверхпопулярно, а фигуристы нищие?

— Да, согласна. Очень тяжелая ситуация. Вот я, например, несколько лет я уже вне сборной, только в сборной Санкт-Петербурга, но поездки тренера на соревнования в этом году я оплачивала сама, костюмы — тоже. Две пары коньков — аналогично. Был период, когда федерацию возглавил Сергей Чопозов, он в какой-то момент помог с оплатой тренировок, платьем, коньками.

— Считали, сколько потратили?

— Я считала, но это какие-то очень глобальные траты. Сотни тысяч рублей. Поездки на соревнования мне оплачивал еще город, слава богу. Школа коммерческая, поэтому оплачивать тренировки у Евгения Викторовича приходилось, сборы, постановки. Но я вообще люблю работать, так что сейчас занимаюсь постановкой программ, мне нравится.

— Шоу Плющенко, наверное, тоже в финансовом смысле помогло.

— Помогло еще как! Я благодарна за эту возможность. Потому что после чемпионата России я звонила маме со словами: «Мам, это исключительный случай, но скинь денег на кофе, пожалуйста». Фактически участие в шоу спасло меня от переезда домой к маме.

(Дмитрий Кузнецов)

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