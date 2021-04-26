Российская фигуристка Константинова высказалась об эротических фотосессиях

Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» поддержала Елизавету Туктамышеву после ее откровенной фотосессии в журнале Maxim, но россиянка призналась, что сама не согласилась бы на подобное предложение.

«Я восхищаюсь Лизой и ее жизнелюбием, честно! Мы с ней теперь реже общаемся, поскольку в разных городах, но она всегда дает хорошие советы и на таком позитивном вайбе. Смотря на Лизу, понимаю, что все реально — просто работай, люби свое дело и себя, главное. И все придет. Я, правда, не уверена, что за фотосессию много заплатят... Но я бы отказалась скорее. Да, кто-то может в таком формате органично смотреться. Я люблю что-то более эстетичное, стильное, не похабное. Не вижу себя в этом. Для этого нужна стопроцентная уверенность в себе. Может, когда-нибудь вне спорта, но пока маловероятно», — сказала Константинова.

(Дмитрий Кузнецов)

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