Ученик Тутберидзе Самсонов: «Тяжело выходить на первенство России первым стартом в сезоне»

Двукратный победитель первенства России среди юниоров по фигурному катанию Даниил Самсонов в интервью «СЭ» прокомментировал свое выступление в произвольной программе на первенстве России в Красноярске.

Ученик Этери Тутберидзе допустил несколько серьезных ошибок в прокате и занял седьмое место.

— Мне хочется соревноваться, пусть на этот раз все вышло далеко не лучшим образом. У меня было много нервов на старте, а нужно все-таки выходить на лед спокойным, как на тренировке.

— Подготовка проходила хорошо, ты был готов?

— В последние дни короткая была более-менее стабильная, в произвольной два акселя тоже стабильны. Сальхов иногда вылетал, сейчас он тоже не получился. Не знаю, с чем это можно связывать, наверное, с нервами. Переживал, соревнуюсь, все смотрят. Надо стараться меньше нервничать, что-то может не получаться, надо привыкать. Выходить на легких ногах, чтобы они не сводились, были готовы выезжать.

— Какие дальнейшие планы, будешь работать над новыми элементами?

— Надо сначала стабилизировать программы. Если восстановлю четверные, может, поставлю еще один. Я бы очень хотел еще посоревноваться в этом сезоне. Это мое четвертое первенство России. И оно оказалось самым сложным. Тяжело сразу выходить на такой турнир первым стартом в сезоне, было сложно настроиться. Не знал, как все сложится. Были нервы, но это все равно опыт.

3 февраля прошла короткая программа на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, победу в которой одержал Евгений Семененко.

(Рустам Имамов)