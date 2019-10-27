Эффектный параллельный четверной тулуп от Трусовой и Ханю

Россиянка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю, победившие на этапе «Гран-при» в Канаде, на на разминке перед показательными выступлениями исполнили параллельный четверной тулуп. Видео эпизода выложила в Instagram Трусова.

Напомним, что 15-летняя спортсменка на этапе «Гран-при» упала во время исполнения четверного сальхова, однако чисто выполнила четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, каскад четверной тулуп + 1 ойлер + тройной сальхов, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной лутц.

Трусова набрала 166,62 балла за свой прокат. Общая сумма баллов — 241,02. Это мировой рекорд.