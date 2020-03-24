Эдуард Аксенов: «Информацию о следственной проверке в отношении меня не комментирую»

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» Эдуард Аксенов отказался комментировать «СЭ» получение денег за «участие в качестве артиста» в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

В начале января на сайте госзакупок появился договор, по которому Аксенов должен получить за услуги артиста 8 миллионов рублей. Сегодня, как сообщило издание Baza, Следственный комитет начал проверку.

— Сегодняшнюю публикацию не комментирую. Действительно ли в отношении меня ведется проверка? Без комментариев, — сказал Аксенов по телефону. (Дмитрий Кузнецов)

Замначальника отделения «Хрустальный» подозревают в махинациях. Там тренируются Загитова, Косторная и Трусова