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Замначальника отделения «Хрустальный» подозревают в махинациях. Там тренируются Загитова, Косторная и Трусова

15:06
Эдуард Аксенов. Фото самбо-70 Скан договора с Эдуардом Аксеновым. Фото Baza
Эдуард Аксенов. Фото самбо-70
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Вице-президента федерации фигурного катания Москвы и заместителя начальника отделения «Хрустальный школы «Самбо-70» Эдуарда Аксенова подозревают в финансовых махинациях, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что согласно контракту, за исполнение своей роли в ледовом спектакле «Спящая красавица» Аксенов получил 8 миллионов рублей, при том, что не принимал участия в постановке.

Главную роль же в спектакле исполняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, тренирующаяся в «Хрустальном».

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