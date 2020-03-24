Замначальника отделения «Хрустальный» подозревают в махинациях. Там тренируются Загитова, Косторная и Трусова

Вице-президента федерации фигурного катания Москвы и заместителя начальника отделения «Хрустальный школы «Самбо-70» Эдуарда Аксенова подозревают в финансовых махинациях, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что согласно контракту, за исполнение своей роли в ледовом спектакле «Спящая красавица» Аксенов получил 8 миллионов рублей, при том, что не принимал участия в постановке.

Главную роль же в спектакле исполняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, тренирующаяся в «Хрустальном».