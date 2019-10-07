Известный американский журналист Филипп Херш опубликовал на своем официальном сайте колонку, посвященную выступлению двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на Japan Open, где она приземлила четыре четверных прыжка в произвольной программе.

— Поскольку женщины не могут (пока?) делать в короткой программе четверные прыжки, единственный шанс Алины Загитовой и Рики Кихиры побороться с Трусовой — добиться максимального преимущества над ней в короткой программе, где у них примерно одинаковые баллы за прыжки — написал Херш. А потому бонусные баллы за качество исполнения элементов и оценка за компоненты приобретают особое значение.

Очевидно, что ее тренерская команда во главе с Этери Тутберидзе подготовит еще много таких фигуристок, как Трусова. Александра — это прорыв в фигурное катание будущего.

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