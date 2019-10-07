«Единственный шанс для Загитовой и Кихиры побороться с Трусовой — обойти ее в короткой программе». Взгляд из США на российский феномен
Известный американский журналист Филипп Херш опубликовал на своем официальном сайте колонку, посвященную выступлению двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на Japan Open, где она приземлила четыре четверных прыжка в произвольной программе.
— Поскольку женщины не могут (пока?) делать в короткой программе четверные прыжки, единственный шанс Алины Загитовой и Рики Кихиры побороться с Трусовой — добиться максимального преимущества над ней в короткой программе, где у них примерно одинаковые баллы за прыжки — написал Херш. А потому бонусные баллы за качество исполнения элементов и оценка за компоненты приобретают особое значение.
Очевидно, что ее тренерская команда во главе с Этери Тутберидзе подготовит еще много таких фигуристок, как Трусова. Александра — это прорыв в фигурное катание будущего.
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