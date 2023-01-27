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27 января, 10:18

Дрозд заявил, что Кубок Первого канала объединяет российских фигуристов

Виктория Кравченко
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Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер чемпионата России 2023 года в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Шанаевой Павел Дрозд прокомментировал проведение Кубка Первого канала в этом году.

«На самом деле это классно, такого формата соревнования нужны, это очень объединяет. Мы были бы не против выступить в полной мере со своими соревновательными программами, помочь еще командам, но в любом случае это замечательный опыт — мы были рады быть там, поддерживать наших ребят, радовать публику своим показательным танцем, очень приятно получать положительные отзывы о своей работе», — цитирует Дрозда ТАСС.

Турнир проходил третий раз в истории 21-22 января на «ЦСКА-Арене» в Москве. Танцевальные дуэты выступали в турнире вне соревновательного зачета.

Источник: https://tass.ru/sport/16898763
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
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