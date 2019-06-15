Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США у Шпильбанда

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным – сыном известного актера Бориса Смолкина - сменила тренера.

Теперь пара будет тренироваться у бывшего советского фигуриста Игоря Шпильбанда, который проживает в США. Прежним тренером фигуристов была Елена Кустарова.

- Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда! – написала Дэвис в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне пара заняла девятое место на первенстве России-2019.