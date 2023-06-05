Глава Минюста Грузии рассказал об условиях предоставления гражданства Дэвис и Смолкину

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе на брифинге после заседания правительства заявил, что Министерство юстиции Грузии запустит процедуру предоставления гражданства российским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину, если они обратятся с соответствующим заявлением, однако окончательное решение будет принимать президент республики Саломе Зурабишвили.

«В Грузию может приехать каждый, у кого есть право на это. Что же касается вопроса предоставления гражданства, как вам известно, согласно конституции, окончательное решение принимает президент Грузии. Я не смогу вмешиваться в ее компетенцию. Если будет соответствующее обращение, то мы, естественно, проведем соответствующую организационную работу», — приводит слова Брегадзе ТАСС.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская ранее в понедельник сообщила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил запрос грузинских коллег о переходе танцевального дуэта. Она также отметила, что Дэвис и Смолкин заявления на переход не подавали.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.