Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:48

Глава Минюста Грузии рассказал об условиях предоставления гражданства Дэвис и Смолкину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе на брифинге после заседания правительства заявил, что Министерство юстиции Грузии запустит процедуру предоставления гражданства российским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину, если они обратятся с соответствующим заявлением, однако окончательное решение будет принимать президент республики Саломе Зурабишвили.

«В Грузию может приехать каждый, у кого есть право на это. Что же касается вопроса предоставления гражданства, как вам известно, согласно конституции, окончательное решение принимает президент Грузии. Я не смогу вмешиваться в ее компетенцию. Если будет соответствующее обращение, то мы, естественно, проведем соответствующую организационную работу», — приводит слова Брегадзе ТАСС.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская ранее в понедельник сообщила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил запрос грузинских коллег о переходе танцевального дуэта. Она также отметила, что Дэвис и Смолкин заявления на переход не подавали.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

Источник: https://tass.ru/sport/17931647
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
3
0
Читайте также
Массовые отравления алкоголем в регионах России. Главное
В Москве подросток получил 80% ожогов тела после игры с огнем
Самый высокий баскетболист России умер в возрасте 29 лет
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев извинился перед Загитовой и встал перед ней на колени

Федерация: фигуристы Дэвис и Смолкин начнут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24
Новости
RSS RSS
Все новости