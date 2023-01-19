Дэвис и Смолкин рассматривали вариант выступления за Грузию

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассматривали варианты продолжения карьеры в сборной Грузии, но переговоры завершились неудачно, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, переговоры о переходе пары в Грузию проходили осенью, однако они ничем не закончились.

Ранее появилась информация, что Дэвис и Смолкин рассматривают возможность смены спортивного гражданства с российского на израильское.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.