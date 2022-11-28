Дэвис и Смолкин. дочь и зять Тутберидзе. выступят на шоу в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на рождественском шоу в штате Вирджиния 10 декабря, свидетельствует афиша шоу.

— Присоединяйтесь к нам ради дня веселья и волшебства, по ходу которого мы откроем настоящее значение Рождества. Приходите увидеть спортсменов — участников Олимпиады, чемпионов мира и будущих чемпионов на единственном крытом катке Лизбурга, — говорится в анонсе шоу.

Дэвис репостнула запись к себе в соцсети. На афише изображена российская пара.

Соцсети Дианы Дэвис. Фото Соцсети

Ранее в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участиz ни в одном этапе Гран-при России.