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«Держитесь, Этери Георгиевна». Геркус поддержал Тутберидзе

17:09
Комментарий Геркуса. Фото Instagram.
Комментарий Геркуса. Фото Instagram.
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Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, который никогда не скрывал любви к фигурному катанию, выступил со словами поддержки в адрес тренера Этери Тутберидзе. Сегодня стала известно, что ее группу покинула еще одна спортсменка — Алена Косторная.

— Держитесь, Этери Георгиевна. Сил вам и терпения, — написал Геркус в комментариях в Instagram.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах «Гран-при» и в финале серии. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

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