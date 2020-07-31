«Держитесь, Этери Георгиевна». Геркус поддержал Тутберидзе

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, который никогда не скрывал любви к фигурному катанию, выступил со словами поддержки в адрес тренера Этери Тутберидзе. Сегодня стала известно, что ее группу покинула еще одна спортсменка — Алена Косторная.

— Держитесь, Этери Георгиевна. Сил вам и терпения, — написал Геркус в комментариях в Instagram.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах «Гран-при» и в финале серии. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).