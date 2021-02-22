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«Деревянная годовщина». Татьяна Тотьмянина показала свадебное фото с Алексеем Ягудиным

14:41
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото Instagram
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина в своем Instagram опубликовала свадебное с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Сегодня, 22 февраля, пара празднует пятую годовщину.

«Деревянная годовщина», — подписала снимок Тотьмянина.

Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в комментариях к посту написал: «А кто был свидетелем? Конечно, Вася, ну кто его не знает? Счастья, ребят! Вы огромные молодцы!» Тотьмянина поблагодарила Авербуха за поздравления.

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