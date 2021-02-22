Медведева: «В скором времени кто-то сделает пятерной прыжок»

Российская фигуристка Евгения Медведева отметила, что за последние годы уровень фигурного катания невероятно вырос. По ее словам, в скором времени фигуристки будут исполнять пятерной прыжок.

«Мы все видим, в какую сторону развивается фигурное катание в техническом плане, — сказала Медведева в прямом эфире в Instagram певца Кристиана Костова. - Когда я делала чистейший каскад сальхов-тулуп во второй половине произвольной программы, зал вставал, люди аплодировали. Мне говорили, что это так классно.

Прошло 5 лет всего, не 10, не 15 — девочка уже никого не удивит четверным лутцем. Это уму непостижимо. Думаю, даже года три назад никто из почитателей или самих фигуристов не мог подумать об этом. Это так круто, какой-то космический уровень. Люди были уверены, что это физически невозможно.

После этой пятилетки я могу сказать, что в скором времени кто-то сделает пятерной прыжок".