«Давайте искать плюсы в этой ситуации». Медведева записала мотивирующий ролик на время карантина

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram записала мотивирующий видеоролик для Первого канала на период карантина из-за пандемии коронавируса.

— Друзья, в это непростое для нас время нам бывает всем очень сложно, — cказала Медведева. — Но давайте оставаться позитивными и находить плюсы в этой ситуации. Сейчас самое время возобновить изучение языков, посмотреть фильм, почитать книгу, и просто посвятить себя хобби.

20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.