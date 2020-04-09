«Давайте искать плюсы в этой ситуации». Медведева записала мотивирующий ролик на время карантина
17:56
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram записала мотивирующий видеоролик для Первого канала на период карантина из-за пандемии коронавируса.
— Друзья, в это непростое для нас время нам бывает всем очень сложно, — cказала Медведева. — Но давайте оставаться позитивными и находить плюсы в этой ситуации. Сейчас самое время возобновить изучение языков, посмотреть фильм, почитать книгу, и просто посвятить себя хобби.
20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.
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