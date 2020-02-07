Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал итоги юниорского первенства России. Группа Тутберидзе третий год подряд взяла оба титула в одиночном катании, но выступить все равно можно было лучше, сказал специалист, отвечая на вопросы корреспондента «СЭ».

— Шестой год выигрывает женский турнир? Не следил, если честно. Мы

оцениваем каждого фигуриста по отдельности. Кто-то справился лучше,

кто-то хуже, наверное. У Камилы Валиевой была помарка на тулупе, Соня

Акатьева тоже потеряла баллы на каскадах. Они боролись, показали

настоящую борьбу. Зрителям наверняка было интересно. А нам, как всегда,

нервно. Результат хороший, можно даже лучше было занять места.

— Куда уж лучше?

— У нас же здесь выступало пять спортсменок.

— Вы ездили на чемпионат Европы, там выиграли 40 баллов. Здесь

практически столько же. Нехватку конкуренции не ощущаете?

— В Европе после ухода Костнер нет сильных соперниц, чего нельзя сказать

о мире. Американки, японки, кореянки. Поэтому все основные баталии

впереди. Здесь такая разница только у Камилы, потому что она уникально

сочетает в себе и прыжковые навыки, и катания, и вращения. (Дмитрий

Кузнецов)