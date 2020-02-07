Даниил Глейхенгауз — о победе Валиевой и Самсонова: «Можно было выступить лучше»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал итоги юниорского первенства России. Группа Тутберидзе третий год подряд взяла оба титула в одиночном катании, но выступить все равно можно было лучше, сказал специалист, отвечая на вопросы корреспондента «СЭ».
— Шестой год выигрывает женский турнир? Не следил, если честно. Мы
оцениваем каждого фигуриста по отдельности. Кто-то справился лучше,
кто-то хуже, наверное. У Камилы Валиевой была помарка на тулупе, Соня
Акатьева тоже потеряла баллы на каскадах. Они боролись, показали
настоящую борьбу. Зрителям наверняка было интересно. А нам, как всегда,
нервно. Результат хороший, можно даже лучше было занять места.
— Куда уж лучше?
— У нас же здесь выступало пять спортсменок.
— Вы ездили на чемпионат Европы, там выиграли 40 баллов. Здесь
практически столько же. Нехватку конкуренции не ощущаете?
— В Европе после ухода Костнер нет сильных соперниц, чего нельзя сказать
о мире. Американки, японки, кореянки. Поэтому все основные баталии
впереди. Здесь такая разница только у Камилы, потому что она уникально
сочетает в себе и прыжковые навыки, и катания, и вращения. (Дмитрий
Кузнецов)