Даниелян рассказал о проблемах со здоровьем перед Мемориалом Панина-Коломенкина

Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян рассказал о выступлении в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина и о проблемах, которые были перед турниром.

Фигурист набрал 64,82 по итогам короткой программы. Он занял 13-е место.

— На этом старте мы уже пошли на риск, на прокатах выступал без четверных, тут уже был сальхов. Уровень выполняемости невысокий, меняли технику, не та, которая была раньше. Требуется много времени и работы, но, так как я его выезжаю, сказал: «Давайте пробовать, потому что где, если не здесь, идти на этот риск. Я ничего не теряю, для меня это опыт, какая-то уверенность в дальнейшем прибавится». Посыпалось другое, надо уметь держать себя в концентрации. Да, рискнул, завтра надо еще рисковать.

— Как дела в новой группе?

— Мне безумно нравится новая команда, работа идет хорошо. Со всеми из группы общаюсь. На сальхове сейчас поменяли технику, все остальное не трогали. Мне так удобно, хотя раньше так не прыгал, но если смотреть на результативность выполнения прыжка у всех других фигуристов, кто прыгает с пятки, то она значительно выше, чем у тех, кто делает носком, как я. Мы продвигаемся, хорошо продвинулись с прокатов.

— Остальные четверные возвращаются?

— Тулуп берем, старшие пока нет. Скоро старты, этапы «Гран-при», надо нацелиться на сальхов, чтобы показывать какой-то уровень.

— Читал кодекс этики?

— Пробежался перед сном, но пока еще не особо в курсе, ничего не могу сказать.

— За медиабитвой Ягудина и Плющенко следил?

— Я за этим не слежу, у меня работы непочатый край, домашних дел тоже — убирать квартиру, мыть посуду, одежду, вот это все, времени нет на эти разборки. Я сам себе готовлю, я делал курицу в панировке, вчера делал спагетти. Из армянских блюд готовил гата. Интересны ли разборки фигуристам? Я за действующих спортсменов.

— Как сейчас со здоровьем?

— По здоровью вопросов нет, единственное, я сейчас не в том самочувствии, потому что два дня назад пробыл дома целый день с температурой. Вчера и позавчера меня тошнило. Но решили не сниматься, и не в таком состоянии выступал. А мне просто надо было попробовать сальхов.