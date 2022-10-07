Коляда выиграл короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина

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В Санкт-Петербурге завершилась короткая программа у мужчин на Мемориале Панина-Коломенкина.

Первое место занял Михаил Коляда (Санкт-Петербург), набравший 106,32 очка. Вторую строчку с 103,38 балла занял Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург), замкнул тройку лидеров Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург), у которого 98,41 балла.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит с 5 по 8 октября. Произвольная программа у мужчин пройдет завтра, 8 октября.

Фигурное катание

Мемориал Панина-Коломенкина

Мужчины, короткая программа

1. Михаил Коляда — 106,32 балла

2. Дмитрий Алиев — 103,38

3. Глеб Лутфуллин — 98,41

4. Андрей Мозалев — 85,92

5. Макар Игнатов — 84,56

6. Григорий Федоров — 79,06

7. Владислав Катичев — 76,45

8. Семен Соловьев — 74,83

9. Даниил Самсонов — 73,30

10. Роман Атояр — 70,08

11. Андрей Анисимов — 69,40

12. Егор Коваленко — 64,99

13. Артур Даниелян — 64,82

14. Александр Поветкин — 62,63

15. Тимофей Платонов — 62,13

16. Владимир Ощепков — 61,41

17. Дмитрий Орлов — 56,83

18. Максим Варакин — 56,15