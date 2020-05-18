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«Чуть-чуть тортика съем». Что Загитова позволит себе на день рождения

11:30
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как отметит день рождения. Сегодня ей исполнилось 18 лет.

— Я люблю что-то сладкое, чуть-чуть тортика съем, — сказала Загитова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале. — Диета? Сейчас особенно ограничиваешь себя, я стараюсь поддерживать свою форму, но безо льда это очень сложно. Поэтому приходится себя еще больше ограничивать в еде.

«Обычно я не справляю дни рождения». Загитова рассказала, как проведет 18-летие

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