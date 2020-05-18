«Чуть-чуть тортика съем». Что Загитова позволит себе на день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как отметит день рождения. Сегодня ей исполнилось 18 лет.

— Я люблю что-то сладкое, чуть-чуть тортика съем, — сказала Загитова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале. — Диета? Сейчас особенно ограничиваешь себя, я стараюсь поддерживать свою форму, но безо льда это очень сложно. Поэтому приходится себя еще больше ограничивать в еде.

«Обычно я не справляю дни рождения». Загитова рассказала, как проведет 18-летие