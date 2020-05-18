«Обычно я не справляю дни рождения». Загитова рассказала, как проведет 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как будет отмечать свой день рождения. Сегодня спортсменке исполнилось 18 лет.

— Большое спасибо за поздравление, — сказала Загитова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале. — Уже с самого утра много поздравлений, всем отвечаю. Конечно, очень радостное для меня событие, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения — тренировки или в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Будем справлять день рождения вместе со своей семьей.

Сейчас все мое время занимает школа, разговариваю с учителями, почти каждый день занятия, сегодня тоже будет какое-то занятие — пока не знаю, какое. Но подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. Отличница ли я? Нет. Так как я спортсменка, все мое мышление идет именно на спорт, мало времени на учебу.

Что приготовят родители для меня? Я люблю что-то сладкое, чуть-чуть тортика съем. Диета? Сейчас особенно ограничиваешь себя, я стараюсь поддерживать свою форму, но безо льда это очень сложно. Поэтому приходится себя еще больше ограничивать в еде.