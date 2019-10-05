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Четыре четверных прыжка. Исторический прокат Трусовой

15:02
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, cтавшая победительницей турнира Japan Open в составе команды Европы, в очередной раз вошла в историю.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила в произвольной программе сразу четыре четверных прыжка: лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и еще один тулуп с ойлером и тройным сальховом. Она получила за прокат произвольной программы 160,53 балла и обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

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