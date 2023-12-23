Чен заявила, что Тарасова много сделала для советского и российского фигурного катания

Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен выразила мнение о словах олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, заявившей, что легендарный тренер Татьяна Тарасова оскорбляла и унижала людей.

«В каждом виде деятельности есть непререкаемый авторитет. В фигурном катании этим человеком является Татьяна Анатольевна. Да, иногда она жестка в оценках и где-то, может быть, и неправа. Но Тарасова очень многое сделала для советского и российского фигурного катания. От такого бы человека я, будучи спортсменкой, принимала бы любые комментарии. Тарасова — столп фигурного катания. Может быть, благодаря ей эти девочки, мальчики и пары сейчас выступают. Их и не было бы, если когда-то не было Татьяны Анатольевной и таких побед ее учеников. А Наташа столько тренировалась у Тарасовой, знает ее, которая тоже благодаря ей стала олимпийской чемпионкой и имеет сегодня все то, что имеет. Взрослым людям глупо обижаться. Она прекрасно знает, что Татьяна Анатольевна обожает тех людей, о которых высказывается. Наташа зря обижается — это совершенно лишнее», — приводит слова Чен Sport24.