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Сегодня, 15:47

Щербакова сделала тройной флип, но упала с двойного акселя на шоу Навки

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступала на шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», которое идет параллельно с чемпионатом России по фигурному катанию.

Как сообщает корреспондент «СЭ» с места событий, за время субботнего шоу Щербакова в роли Одарки зашла на два прыжковых элемента — каскад тройной флип + тройной тулуп и двойной аксель.

Флип Анна сделала чисто, но не смогла зайти на второй прыжок в каскаде. А вот с акселя российская фигуристка обидно упала.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Навка
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