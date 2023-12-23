Щербакова сделала тройной флип, но упала с двойного акселя на шоу Навки

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступала на шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», которое идет параллельно с чемпионатом России по фигурному катанию.

Как сообщает корреспондент «СЭ» с места событий, за время субботнего шоу Щербакова в роли Одарки зашла на два прыжковых элемента — каскад тройной флип + тройной тулуп и двойной аксель.

Флип Анна сделала чисто, но не смогла зайти на второй прыжок в каскаде. А вот с акселя российская фигуристка обидно упала.