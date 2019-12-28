Чемпионский прокат произвольной программы Щербаковой на чемпионате России

Действующая чемпионка России Анна Щербакова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате страны.

Она второй в истории женского одиночного катания (после Александры Трусовой) исполнила четверной флип, а также два четверных лутца (один в каскаде).

Щербакова набрала за свой прокат 181,94 балла и 261,87 по сумме — это лучшие показатели в истории, но они не будут засчитаны как мировой рекорд.

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