Чемпионка Санкт-Петербурга Гущина назвала интересным показательный номер Валиевой в образе «Уэнсдэй»

Российская фигуристка Ксения Гущина в интервью «СЭ» высказалась о показательных выступлениях. Она отметила, что это способ выразить себя.

— На чемпионате Санкт-Петербурга вы выступали с ярким показательным номером в образе Харли Квинн. Это была идея тренеров?

— Да, предложил тренерский штаб. А я уже поддержала эту идею. Фильм с этой героиней я смотрела, поэтому было интересно попробовать этот образ на льду. Вообще, мы поставили этот номер буквально за день до самих показательных выступлений, после короткой программы. Все было очень быстро. Старались делать все как в фильме, чтобы получилось более реалистично.

— А костюм как успели сделать? Из своих вещей?

— Да, из моей одежды. Кофту раскрашивали — тренер помогала, Александрина Сергеевна Дегтярева.

— Вы вообще любите показательные выступления? Хоть у вас их еще не так много было.

— Да, опыта немного. Эти выступления на чемпионате Санкт-Петербурга буквально вторые-третьи. Но мне очень нравится — катать не просто программу, а делать что-то свое, выражать себя. Но о новых образах пока не думала.

— Как вам номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй?

— Я его видела, он интересный. Хорошо получилось, потому что сериал популярен сейчас. Я его тоже недавно посмотрела. На мой взгляд, идеальное попадание в образ.