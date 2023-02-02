Чемпионка Санкт-Петербурга рассказала, что популярность фигурного катания мотивирует ее

Чемпионка Санкт-Петербурга Ксения Гущина в интервью «СЭ» высказалась о популярности фигурного катания. Она отметила, что подобное внимание мотивирует ее.

— В турнире в Санкт-Петербурге к вам было повышенное внимание после снятия Елизаветы Туктамышевой — много зрителей, журналистов. Как вы отнеслись к этому, не опасались?

— Да нет, мне, наоборот, это понравилось. Такое внимание было впервые, в таком количестве! Но мне это нравится.

— Фигурное катание у нас в стране вообще очень популярно. Как вам это?

— Считаю, что это очень хорошо, что возрастает интерес к спортсменам. Даже к тем, кто только выходит на взрослый уровень. Мотивирует ли это? Меня — да.