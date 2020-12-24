Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция короткой программы мужчин

В четверг стартует чемпионат России по фигурному катанию. В начале дня мужчины представят свои короткие программы. Начало — 12.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала, с 13.50 — на Первом канале.

Напомним, что турнир пропускает действующий чемпион Росии — Дмитрий Алиев, которому врачи не разрешили участие в турнире. В соревнованиях примет участие серебрянный призер олимпийских игр Михаил Коляда и вице-чемпион Европы Александр Самарин. У обоих фигуристов были проблемы со здоровьем, но в итоге они оба должны выступить.

Первая разминка

1. Илья Яблоков

2. Макар Игнатов

3. Артем Ковалев

4. Артем Зотов

5. Егор Мурашов

Вторая разминка

6. Антон Шулепов

7. Артем Лежеев

8. Максим Петров

9. Евгений Семененко

10. Егор Рухин

11. Петр Гуменник

Третья разминка

12. Максим Варакин

13. Марк Кондратюк

14. Андрей Мозалев

15. Михаил Коляда

16. Александр Самарин

17. Владислав Катичев

Трансляции всех соревнований чемпионата России-2021 можно смотреть онлайн на сайте Первого канала www.1tv.ru.