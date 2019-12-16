Фигурное катание
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Названы все участники чемпионата России по фигурному катанию

14:48

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников чемпионата России-2019. Список указан в алфавитном порядке

ЖЕНСКОЕ ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ

1. Васильева Виктория (г. Москва)

2. Губанова Анастасия (г. Санкт-Петербург)

3. Гулякова Анастасия (г. Санкт-Петербург)

4. Константинова Станислава (г. Санкт-Петербург)

5. Косторная Алёна (г. Москва)

6. Медведева Евгения (г. Москва)

7. Нугуманова Елизавета (г. Санкт-Петербург)

8. Самодурова Софья (г. Санкт-Петербург)

9. Саханович Серафима (г. Санкт-Петербург)

10.Синицына Ксения (г. Москва)

11.Талалайкина Мария (г. Санкт-Петербург)

12.Тараканова Анастасия (г. Москва)

13.Трусова Александра (г. Москва)

14.Туктамышева Елизавета (г. Санкт-Петербург)

15.Фролова Анна (г. Москва)

16.Цибинова Ксения (г. Москва)

17.Шульская Валерия (Оренбургская обл.)

18.Щербакова Анна (г. Москва)

МУЖСКОЕ ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ

1. Алиев Дмитрий (г. Санкт-Петербург)

2. Воронов Сергей (г. Москва)

3. Гуменник Пётр (г. Санкт-Петербург)

4. Даниелян Артур (г. Москва)

5. Зубер Андрей (г. Санкт-Петербург)

6. Игнатов Макар (г. Санкт-Петербург)

7. Катичев Владислав (Республика Мордовия)

8. Лазукин Андрей (г. Санкт-Петербург)

9. Лутфуллин Глеб (г. Санкт-Петербург)

10.Мозалёв Андрей (г. Санкт-Петербург)

11.Мурашов Егор (г. Москва)

12.Петров Александр (г. Санкт-Петербург)

13.Самарин Александр (г. Москва)

14.Самойлов Владимир (г. Москва)

15.Самсонов Даниил (г. Москва)

16.Свириденко Леонид (г. Санкт-Петербург)

17.Шулепов Антон (г. Санкт-Петербург)

18.Яблоков Илья (г. Москва)

ПАРНОЕ КАТАНИЕ

1. Артемьева Юлия — Назарычев Михаил (Пермский край)

2. Ахантьева Ксения — Колесов Валерий (г. Санкт-Петербург)

3. Балабанова Анастасия — Святченко Алексей (г. Москва)

4. Бойкова Александра — Козловский Дмитрий (г. Санкт-Петербург)

5. Ефимова Алиса — Коровин Александр (г. Санкт-Петербург)

6. Костюкович Полина — Ялин Дмитрий (г. Санкт-Петербург)

7. Мишина Анастасия — Галлямов Александр (г. Санкт-Петербург)

8. Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис (г. Москва)

9. Панфилова Аполлинария — Рылов Дмитрий (Пермский край)

10.Пепелева Алина — Плешков Роман (г. Москва)

11.Собинина Таисия — Володин Никита (г. Санкт-Петербург)

12.Тарасова Евгения — Морозов Владимир (г. Москва / Республика Татарстан)

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

1. Бибихина Ольга — Зворыкин Даниил (г. Санкт-Петербург)

2. Евдокимова Софья — Базин Егор (Самарская обл.)

3. Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан (г. Москва)

4. Игнатьева Мария — Брагин Михаил (Свердловская обл.)

5. Конкина Ксения — Дрозд Павел (г. Москва)

6. Миронова Екатерина — Устенко Евгений (г. Санкт-Петербург)

7. Морозов Аннабель — Багин Андрей (Пермский край)

8. Пасечник Елизавета — Колосовский Егор (Нижегородская обл.)

9. Попова Бетина — Мозгов Сергей (г. Москва)

10.Синицина Виктория — Кацалапов Никита (г. Москва)

11.Скопцова Анастасия — Алёшин Кирилл (г. Москва)

12.Степанова Александра — Букин Иван (г. Москва)

13.Тульцева Юлия — Беловодченко Анатолий (г. Москва)

14.Шевченко Софья — Еременко Игорь (г. Москва)

15.Шпилевая Анастасия — Смирнов Григорий (г. Москва)

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