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Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию-2022 в Китае отменен

17:31

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте сообщил об отмене чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, который должен был пройти в Китае с 17 по 22 января 2022 года.

Китайская ассоциация фигурного катания проинформировала ISU, что не сможет провести турнир из-за сложной эпидемической ситуации.

Решение о месте проведения чемпионата четырех континентов будет принято 1 октября.

Чемпионат четырех континентов — ежегодный турнир, проводимый под эгидой ISU, в котором принимают участие фигуристы из неевропейских стран.

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Иван Шитик все материалы автора

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