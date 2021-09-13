Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию-2022 в Китае отменен
17:31
Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте сообщил об отмене чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, который должен был пройти в Китае с 17 по 22 января 2022 года.
Китайская ассоциация фигурного катания проинформировала ISU, что не сможет провести турнир из-за сложной эпидемической ситуации.
Решение о месте проведения чемпионата четырех континентов будет принято 1 октября.
Чемпионат четырех континентов — ежегодный турнир, проводимый под эгидой ISU, в котором принимают участие фигуристы из неевропейских стран.
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