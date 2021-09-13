Туктамышева и Коляда выступят на этапе Кубка России в Сызрани

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на руководство сызранского ЛДС «Роснефть Арена».

Отмечается, что решение об их участии в Кубке было принято после контрольных прокатов сборной России, которые проходили в Челябинске с 11 по 12 сентября.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.

Коляда в прошлом сезоне стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на мировом первенстве.