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Туктамышева и Коляда выступят на этапе Кубка России в Сызрани

15:02
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Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на руководство сызранского ЛДС «Роснефть Арена».

Отмечается, что решение об их участии в Кубке было принято после контрольных прокатов сборной России, которые проходили в Челябинске с 11 по 12 сентября.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.

Коляда в прошлом сезоне стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на мировом первенстве.

Дополнительная информация:

https://ktv-ray.ru/novost/v-syzran-na-kubok-rossii-priedet-samaya-nastoyaschaya-seks-bomba-v-figurnom-katanii/89153/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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