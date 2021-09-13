Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки». Туктамышева поделилась эмоциями после прокатов в Челябинске

22:55
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Теги:

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в Instagram после завершения контрольных прокатов в Челябинске.

«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки», — написала Туктамышева.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

По ходу произвольной программы спортсменка не смогла чисто исполнить два тройных акселя, упала с тройного лутца, допустила ошибку на флипе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Китайский клуб КХЛ подложил свинью всей лиге? Такое решение плохо укладывается в голове
Россия — Польша. Это будет главная битва волейбольного Евро
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
Харви Эллиотт отпущен из больницы, но ему потребуется операция
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд