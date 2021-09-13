«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки». Туктамышева поделилась эмоциями после прокатов в Челябинске
22:55
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в Instagram после завершения контрольных прокатов в Челябинске.
«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки», — написала Туктамышева.
По ходу произвольной программы спортсменка не смогла чисто исполнить два тройных акселя, упала с тройного лутца, допустила ошибку на флипе.
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