«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки». Туктамышева поделилась эмоциями после прокатов в Челябинске

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в Instagram после завершения контрольных прокатов в Челябинске.

«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки», — написала Туктамышева.

По ходу произвольной программы спортсменка не смогла чисто исполнить два тройных акселя, упала с тройного лутца, допустила ошибку на флипе.