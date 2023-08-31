Горбачева рассказала, как прошла ее первая тренировка после исчезновения

Российская фигуристка Алина Горбачева, как прошла ее утренняя тренировка.

«У меня хорошо прошла утренняя тренировка, я прокатала произвольную», — рассказала фигуристка в своем Telegram-канале.

Ранее Горбачева сообщила, что начала подготовку к контрольным прокатам. Она отметила, что многие ищут неправду в ее словах, однако Горбачева подчеркнула, что ей надо было выговориться.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.