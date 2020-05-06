«Человек ищет, где лучше». Губерниев отреагировал на переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход российской фигуристки Александры Трусовой, ранее тренировавшейся под руководством Этери Тутберидзе, в группу Евгения Плющенко.

«Про Трусову и Плющенко! Спортсмены уходили, уходят и будут уходить от тренеров! По разным причинам, благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится! Ибо жизнь такова! Человек ищет, где лучше, остальное к контактам и обязательствам!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Плющенко в интервью «СЭ» подтвердил переход 15-летней спортсменки. По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как спортсменка официально объявит имя нового наставника.