ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Бывший ученик Тутберидзе назвал ее тяжелым человеком

14:57
Теги:

Бывший фигурист и хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший под руководством Этери Тутберидзе, рассказал о характере тренера. Ранее на церемонии ISU Skating Awards ее признали лучшим специалистом сезона.

— Она и по сей день такая — жуткая перфекционистка, — цитирует Адоньева «Газета.ru». — Дотошно относится ко всему, к каждой мелочи, смотрит на то, на что многие не обращают никакого внимания. Да, в работе она достаточно тяжелый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, то я их заставляю. Кричу, могу даже дать им подзатыльник. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата. А если тренер тебя вечно по головке гладит, то что с тобой будет-то.

В жизни Этери совсем другая. Это человек, которому всегда можно позвонить. Даже когда я в танцы ушел, она со мной была постоянно. Переводила из группы в группу, подыскивала партнерш, все время заботилась. Она мне как старшая сестра была.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2020/07/13/a_13151275.shtml

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир