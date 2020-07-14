Бывший ученик Тутберидзе назвал ее тяжелым человеком

Бывший фигурист и хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший под руководством Этери Тутберидзе, рассказал о характере тренера. Ранее на церемонии ISU Skating Awards ее признали лучшим специалистом сезона.

— Она и по сей день такая — жуткая перфекционистка, — цитирует Адоньева «Газета.ru». — Дотошно относится ко всему, к каждой мелочи, смотрит на то, на что многие не обращают никакого внимания. Да, в работе она достаточно тяжелый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, то я их заставляю. Кричу, могу даже дать им подзатыльник. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата. А если тренер тебя вечно по головке гладит, то что с тобой будет-то.

В жизни Этери совсем другая. Это человек, которому всегда можно позвонить. Даже когда я в танцы ушел, она со мной была постоянно. Переводила из группы в группу, подыскивала партнерш, все время заботилась. Она мне как старшая сестра была.