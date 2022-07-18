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Сегодня, 16:03

Мария Бутырская оценила вклад Этери Тутберидзе в развитие фигурного катания

Иван Шитик
Корреспондент
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская оценила успехи тренера Этери Тутберидзе и ее подопечных на международных стартах.

«Конечно, Этери Георгиевна внесла очень большой вклад в то, что происходит в женском одиночном катании. И Юлия Липницкая — ее «продукт». Все помнят программы, катание россиянок на Олимпийских играх. И все остальные, кто одерживает победы, — это же ее ученицы.

Безусловно, это хороший пример для других тренеров. Они тоже прикладывают максимум усилий, и конкуренция внутри страны существует между специалистами. Но я считаю, что успехи Этери Георгиевны — показатель тренерской работы.

Изначально ведь еще надо было собрать команду, а потом появился результат», — сказала Бутырская «Газете.Ru».

На последних трех Олимпиадах россиянки неизменно выигрывали в личном первенстве. В 2014 году чемпионкой стала подопечная тренера Елены Буяновой Аделина Сотникова, а в 2018 и 2022 годах побеждали спортсменки из группы Тутберидзе — Алина Загитова и Анна Щербакова соответственно.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/18/18149954.shtml
Мария Бутырская
Этери Тутберидзе
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