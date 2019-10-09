Бывшая ученица Тутберидзе Саханович попыталась исполнить четверной сальхов

Российская фигуристка Серафима Саханович попыталась исполнить четверной сальхов во время одной из тренировок перед турниром, посвященном памяти погибшего Дениса Тена. Спортсменка зашла на прыжок, но упала.

Мемориал Дениса Тена пройдет в Алма-Ате с 10 по 13 октября. Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года от ножевого ранения. Спортсмену было 25 лет. Он застал двух мужчин, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тена ударили ножом. Он скончался в больнице от потери крови.

Саханович ранее тренировалась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.