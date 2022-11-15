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15 ноября, 16:07

Бутырская заявила, что мир потеряет великого спортсмена в случае дисквалификации Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала требование ВАДА к Спортивному арбитражному суду (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я могу сказать только то, что если ее дисквалифицируют, наша страна и мир может потерять потрясающего спортсмена», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/15/19040809.shtml?updated
Фигурное катание
Камила Валиева
Мария Бутырская
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