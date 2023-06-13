Бутырская считает, что Щербакова вряд ли вернется в спорт

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила перспективы участия олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в официальных стартах в грядущем сезоне.

«Я думаю, Аня Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей. Она сделала очень много для российского спорта. Может себе сказать: «Спасибо большое, Анечка. Ты — молодец! Можешь теперь заниматься другими делами». У нее вообще очень светлая головка. Уверена, что у нее будет светлая карьера в том пути, который она выберет для себя», — приводит слова Бутырской Metaratings.ru.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпийских игр 2022 года, чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.