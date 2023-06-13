Источник: протезирование Костомарова пройдет через две-три недели

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели», — заявил источник.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.