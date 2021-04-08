Бутырская прокомментировала назначение Туктамышевой капитаном России на ЧМ

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в беседе с «СЭ» прокомментировала решение назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«Ответственно! Лиза уже взрослая девочка. Она может, как говорится, сплотить команду. Удачи! Туктамышева очень интересный человек с боевым духом, она притягивает к себе. Лиза — пример для многих», — сказала Бутырская «СЭ».

Состав сборной России на КЧМ выглядит следующим образом: мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командное мировое первенство по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля.

(Владислав Флегонтов)