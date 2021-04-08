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Тарасова о решении назначить Туктамышеву капитаном на КЧМ: «Она стала великой»

14:02
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» назвала правильным решение назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония).

«Я считаю, что это правильно решение. Щербакова еще молодая, чтобы быть капитаном — она только в начале своего творческого пути, хотя она уже чемпионка мира. Это прекрасно! Это всегда приятно объявлять: «Чемпионка мира из Российской Федерации». А Туктамышева, которая пережила много всего в своей творческой и спортивной карьере, каталась и не заканчивала. Она стала великой. Очень уважаю ее за то, что она не сдалась. Люблю людей, которые не сдаются», — сказала Тарасова «СЭ».

Состав сборной России на КЧМ выглядит следующим образом: мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Константин Колмаков)

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