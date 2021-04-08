Ягудин: «Туктамышева как личность может объединять людей»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» назвал правильным решение назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командный турнир World Team Trophy, который пройдет в городе Осака (Япония).

«Круто, что ей доверили быть капитаном на команднике. Лиза — человек с колоссальным опытом. Об этом говорит даже не возраст, а количество сезонов на высочайшем уровне. У нее есть не только спортивный опыт, но и жизненный. Она как личность может объединять людей», — сказал Ягудин «СЭ».

Также Ягудин поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем турнире.

«Конечно, мы едем только за победой. Как сложится турнир, увидим буквально на следующей неделе. Я не из тех людей, кто любит прогнозировать. Татьяна Анатольевна Тарасова возвращается с Олимпиады и говорит отцу: «Папа, дорогой, у нас серебро, олимпийская медаль!» На что Анатолий Тарасов ответил: «Танюш, у нас за серебро увольняют». Это чистейшая правда. У русских амбиции только кубки и золото всевозможных турниров, мы едем побеждать», — добавил Ягудин.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Константин Колмаков)