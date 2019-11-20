Российский фигурист Макар Игнатов, занявший третье место на московском этапе серии «Гран-при», рассказал о первой встрече с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Когда я был маленький, то очень болел за Евгения Плющенко, — цитируют «РИА «Новости» Игнатова. — А сейчас Юдзуру Ханю. Его любовь к фигурному катанию просто восхищает. То, что он делает и продолжает делать, потрясающе.

Когда я у Мишина катался, он возобновил тренировки, к Олимпиаде готовился. На сборы ездили вместе, в футбол играли. Первое впечатление от встречи с кумиром? В «Юбилейном» есть такая лестница, ближе к тренировочной арене. Я по ней бежал и прямо на него случайно напоролся. Он меня пощекотал или вроде того. И я в восторге два дня точно ходил. Вот это первое впечатление.

Фигурист выступит на заключительном этапе серии в Японии.