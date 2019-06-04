Брэди Теннелл будет тренироваться на сборах с группой Мишина

Российский тренер Алексей Мишин рассказал, что бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Брэди Теннелл будет тренироваться с его группой на сборах. Он также отметил, что это было инициативой самой спортсменки.

– Вы как раз уже имеете опыт работы с иностранцами.

– Да. В разное время это были Стефан Ламбьель, Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Сара Майер. Сейчас мы находимся в Риге, откуда летим в Женеву, а оттуда во французский город Куршевель. Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов – Мишина и Прокофьевой.

– Как так получилось? Чья это была инициатива?



– Именно ее, Теннелл.

– Она единственная из иностранных фигуристов или будут еще кто-то?



​– Будут еще, конечно. В прошлом году, например, с нами тренировалась серебряный призер чемпионата мира – 2018 – японка Вакаба Хигути. В этом ее, к сожалению, не будет – она болеет. С нами всегда тренировалось много иностранцев. Сейчас упрощенное понимание патриотизма. Впереди у нас две плотных недели в Куршавеле, где будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами.

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