Брайан Орсер высказался о желании Юдзуру Ханю прыгнуть четверной аксель

Тренер Брайан Орсер поделился мнением о своем подопечном — японском фигуристе Юдзуру Ханю.

«У него достаточно опыта, чтобы считать принятые им решения верными. И он делает хороший выбор. Мы доверяем его интуиции и тому направлению, в котором он хочет двигаться.

О его ожиданиях от Олимпийских игр и тренировок, о восстановлении после травмы вам следует поговорить с ним. Я знаю не так много подробностей и не буду делать предположений, так что вопрос к самому Юдзуру. Команда поддержит его, какими бы ни были его планы на сезон», — приводит слова Орсера Olympics.

Также Орсер высказался о планах японца прыгнуть четверной аксель.

«Все знают, что он хочет прыгнуть четверной аксель. И, если кто-либо может исполнить его, может и Ханю. Знаете, в его технике прыжка случились небольшие изменения. Он смог поработать над этим. Так что всем, включая меня, остается только смотреть и ждать.

В своем решении ему не надо опираться на тренерский штаб. Он знает, что делает. Он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, на данный момент он уже выиграл все. Так что мы его поддерживаем».

4 ноября стало известно, что он не выступит на этапе серии «Гран-при» в Японии из-за повреждения связок правой лодыжки.