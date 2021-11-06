Брайан Орсер высказался о желании Юдзуру Ханю прыгнуть четверной аксель
Тренер Брайан Орсер поделился мнением о своем подопечном — японском фигуристе Юдзуру Ханю.
«У него достаточно опыта, чтобы считать принятые им решения верными. И он делает хороший выбор. Мы доверяем его интуиции и тому направлению, в котором он хочет двигаться.
О его ожиданиях от Олимпийских игр и тренировок, о восстановлении после травмы вам следует поговорить с ним. Я знаю не так много подробностей и не буду делать предположений, так что вопрос к самому Юдзуру. Команда поддержит его, какими бы ни были его планы на сезон», — приводит слова Орсера Olympics.
Также Орсер высказался о планах японца прыгнуть четверной аксель.
«Все знают, что он хочет прыгнуть четверной аксель. И, если кто-либо может исполнить его, может и Ханю. Знаете, в его технике прыжка случились небольшие изменения. Он смог поработать над этим. Так что всем, включая меня, остается только смотреть и ждать.
В своем решении ему не надо опираться на тренерский штаб. Он знает, что делает. Он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, на данный момент он уже выиграл все. Так что мы его поддерживаем».
4 ноября стало известно, что он не выступит на этапе серии «Гран-при» в Японии из-за повреждения связок правой лодыжки.
Дополнительная информация:
https://olympics.com/en/news/exclusive-brian-orser-we-trust-hanyu-yuzuru-instincts-injury-figure-skating-2021
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