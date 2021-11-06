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«Гран-при» Италии, женщины: порядок выхода на лед в произвольной программе

15:00
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».

Во второй соревновательный день женщины выступят с произвольными программами. Начало — 17.00 по московскому времени.

После короткой программы у женщин лидирует бельгийка Луна Хендрикс, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова занимают второе и третье места.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Лукреция Беккари (Италия)

2. Лара Наки Гутманн (Италия)

3. Николь Шотт (Германия)

4. Софья Самодурова (Россия) — 17.31

5. И Чжу (Китай)

6. Ким Йе Лим (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Лим Ын Су (Южная Корея)

8. Маи Михара (Япония)

9. Сатоко Мияхара (Япония)

10. Анна Щербакова (Россия) — 18.25

11. Майя Хромых (Россия) — 18.33

12. Луна Хендрикс (Бельгия)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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