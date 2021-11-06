«Гран-при» Италии, женщины: порядок выхода на лед в произвольной программе
15:00
6 ноября в Турине продолжится третий этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia».
Во второй соревновательный день женщины выступят с произвольными программами. Начало — 17.00 по московскому времени.
После короткой программы у женщин лидирует бельгийка Луна Хендрикс, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова занимают второе и третье места.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Лукреция Беккари (Италия)
2. Лара Наки Гутманн (Италия)
3. Николь Шотт (Германия)
4. Софья Самодурова (Россия) — 17.31
5. И Чжу (Китай)
6. Ким Йе Лим (Южная Корея)
Вторая разминка
7. Лим Ын Су (Южная Корея)
8. Маи Михара (Япония)
9. Сатоко Мияхара (Япония)
10. Анна Щербакова (Россия) — 18.25
11. Майя Хромых (Россия) — 18.33
12. Луна Хендрикс (Бельгия)
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